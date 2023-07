Foto/ Rita Ora shfaqet me fustan të tejdukshëm dhe pa të brendshme

Dantella dhe e tejdukshme janë në trend, por Rita Ora e çoi atë në ekstrem me pamjen e saj të re në shfaqjen e Javës së Modës në Paris të Azzedine Alaïa.

Këngëtarja dhe partnerja e regjisorit Taika Waititi veshi një fustan të zi dantell me lule të gjatë me një pamje të guximshme që tregonte sensualitet nga koka te këmbët. Poshtë duken vetëm pantallonat e zeza me bel të lartë, por jo sytjena.

Pamjen e saj e plotësojnë një palë këpucë të zeza me takë vezulluese. Flokët e saj të kapur në bisht, e lënë në pah grimin e saj, i cili thekson sytë me një look smokey eye.