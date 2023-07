FOTO/ Boris Johnos bëhet baba për herë të tetë

Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson është bërë sërish baba, tha gruaja e tij Carrie të marten.

Ky është fëmija i tretë i çiftit dhe i teti i ish-liderit.

“Mirë se erdhe në botë Frank Alfred Odysseus Johnson i lindur më 5 korrik në orën 9.15 të mëngjesit,” shkroi Carrie Johnson në faqen e saj në Instagram, shoqëruar me një foto të saj duke mbajtur fëmijën.

Ajo bëri shaka “a mund ta gjeni se cilin emër zgjodhi burri im?” në lidhje me dashurinë e njohur të Xhonsonit për mitet e lashta greke.

Djali i tyre i parë Wilfred lindi në prill 2020.

Vajza Romy më pas mbërriti në dhjetor 2021, përsëri kur Johnson ishte ende kryeministër i Britanisë.

Ai u rrëzua verën e ardhshme, në mes të një revolte brenda konservatorëve të tij në pushtet pas një sërë skandalesh, duke përfshirë party-t gjatë kohës së bllokimit të Covid në Downing Street.

59-vjeçari Johnson dha dorëheqjen si ligjvënës konservator muajin e kaluar pasi deputetët zbuluan se ai kishte gënjyer parlamentin për njohuritë e tij për partitë.

Johnson, i cili është martuar tre herë, ka katër fëmijë nga martesa e tij e dytë me avokaten Marina Wheeler dhe tani ka tre me Carrie, 35 vjeç, një ish-këshilltare mediatike e Partisë Konservatore, me të cilën u martua dy vjet më parë.

Ish-drejtuesi ka një tjetër fëmijë, një vajzë, nga një lidhje jashtëmartesore./Albeu.com.