Formacionet zyrtare Shqipëri-Itali

Shqipëria përballet sot me Italinë në një miqësore luksi, që do t’i shërbejë trajnerit Reja apo pasardhësit të tij, për të kuptuar gjendjen e futbollistëve para eliminatoreve të Euro 2024 në raport me një kombëtare të madhe.

Takimi fillon në orën 20:45. Të gjitha biletat janë shitur për këtë takim, me stadiumin që do të jetë i mbushur për këtë sfidë.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: Berisha, Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Lenjani, Brae, Abrashi, Bajrami, Broja, Uzuni.

Italia: Meret, Bastoni, Bonucci, Scalvini, Di Marco, Verrati, Tonali, Di Lorenzo, Grifo, Raspadori, Zaniolo.