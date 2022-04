Forcat ukrainase rimarrin fshatrat në jug të Chernihiv

Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar (MM) ka ndarë një përditësim të inteligjencës mbi situatën në Ukrainë.

Ai tha se forcat ukrainase kanë rimarrë fshatrat Sloboda dhe Lukashivka, të cilat ndodhen në jug të Chernihiv, dhe kanë vazhduar të bëjnë kundërsulme të suksesshme, por të kufizuara në lindje dhe verilindje të Kievit.

Ministria e Mbrojtjes shtoi se si Chernihiv ashtu edhe Kievi ishin ende duke u nënshtruar sulmeve ajrore dhe raketore pavarësisht pretendimeve ruse për të zvogëluar aktivitetin e tyre ushtarak në rajon.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tazJHqMczF

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1sBLFpfdb

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2022