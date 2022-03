Forcat e armatosura ukrainase nisin kundërsulm kundër trupave ruse

Forcat e armatosura të Ukrainës po nisin kundërsulm kundër forcave ruse “në disa zona operacionale”, shkroi në Twitter këshilltari presidencial ukrainas Mykhailo Podolyak.

“Kjo ndryshon rrënjësisht dispozitat e palëve,” shtoi ai, pa dhënë detaje.

Sot jemi në ditën e 21 të luftës dhe që nga dita e djeshme forcat ruse kanë nisur të sulmojnë Kievin.

What’s going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022