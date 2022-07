FMN: Rreziku i recesionit global rritet ndërsa perspektiva ekonomike “errësohet ndjeshëm”

Kriza e kostos së jetesës “vetëm po përkeqësohet” thotë shefja e FMN-së, Kristalina Georgieva, duke parashikuar një 2022 të vështirë dhe “madje më të ashpër në 2023”.

Shefja e FMN-së, Kristalina Georgieva deklaroi se perspektiva për ekonominë globale është “errësuar ndjeshëm” muajt e fundit dhe bota po përballet me një rrezik në rritje të recesionit në 12 muajt e ardhshëm. Rritja e çmimit të mallrave nga lufta në Ukrainë kishte përkeqësuar krizën e kostos së jetesës për qindra miliona njerëz, tha Kristalina Georgieva të mërkurën, dhe ajo “vetëm po përkeqësohej”.

Inflacioni ishte gjithashtu më i lartë se sa pritej, tha ajo në një postim në blog që erdhi në të njëjtën ditë kur shifrat e fundit treguan se çmimet në SHBA u rritën në nivelin më të lartë të 40 viteve prej 9.1% në qershor. Ekonomistët dhe investitorët tani mendojnë se Rezerva Federale e SHBA-së mund të rrisë normat e interesit me 1% historik kur bordi i saj të mblidhet pas dy javësh.

Banka e Kanadasë tronditi tregjet të mërkurën duke rritur normën e saj bazë me një pikë përqindje të plotë, ndërsa Banka e Rezervës së Zelandës së Re rriti normën e saj bazë me 0.5% këtë javë, ashtu si Banka e Koresë. Georgieva tha se ministrat e financave të G20 dhe bankierët qendrorë që mblidhen në Bali po “përballen me një perspektivë ekonomike globale që është errësuar ndjeshëm”. FMN-ja do të ulë parashikimet e saj të rritjes për rritjen globale për vitin 2022 dhe 2023 më vonë këtë muaj, tha Georgieva, raporton The Guardian.

Komisioni Evropian pritej të ulte parashikimin e tij të PBB-së së eurozonës për vitin 2023 në 1.4% nga 2.3% të enjten, sipas Bloomberg. Banka Qendrore Evropiane është nën presion për të rritur normat e interesit për të luftuar inflacionin dhe për të mbrojtur euron, e cila këtë javë ra në barazi me dollarin amerikan për herë të parë në dy dekada. Georgieva tha se rritja e normave për të luftuar inflacionin ishte një nga tre politikat kryesore të nevojshme për të luftuar kërcënimin ndaj ekonomisë botërore së bashku me uljen e borxhit të qeverisë dhe më shumë bashkëpunim global. Por rritja e normave është një strategji me rrezik të lartë për shumë vende mes alarmit në rritje në Britani.