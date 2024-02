Flet kushërira e 27-vjeçares në Kamëz: Sibelën e kanë vrarë, ishte një nënë e…

Ditën e djeshme, nëna e 27-vjeçares Sibela Abedini, ka rrëfyer se e bija para se të ndërronte jetë, i ka lënë të vëllait amanet të bijën.

Mes të tjerash, nëna e viktimës shprehu se nëse shteti nuk do të bënte drejtësi për të bijën, ajo do të bënte vetëgjyqësi.

Ndërkohë, ditën e sotme, gjatë një interviste televizive, është rrëfyer kushërira e Sibelës në lidhej me jetën e vështirë të 27-vjeçares.

Ajo shprehet e bindur se Sibela nuk është vetëvrarë, por është vrarë. Kushërira tregon se 27-vjeçarja, ishte një nënë shumë e përkushtuar dhe se nuk do ta ndërmerrte një akt të tillë duke menduar për të bijën.

“Jeta e Sibelës ka qenë e vështirë. Prindërit janë divorcuar kur ka qenë e vogël. Nuk është rritur as me nënë as me babë, është rritur tek gjyshërit dhe xhaxhai i saj, pra babi im.

Sibela ka qenë një vajë shumë me sedër, shumë e fortë, ka kaluar shumë sfida në jetë.

Nuk e besoj dhe nuk është e vërtetë, është e sigurt që nuk do të bënte vetëvrasje. Sibelën e kanë vrarë. Nuk do ta bënte kurrë për vajzën e saj, ka qenë një nënë shumë e përkushtuar”, tha ajo.