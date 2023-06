Fjalia që mund të ndryshojë konfliktet në një lidhje apo martesë

Grindjet në marrëdhënie dhe martesa gjithashtu nuk janë të rralla. Edhe pse një debat nuk duhet të jetë domosdoshmërisht i keq për një marrëdhënie, shumë shpesh harrojmë pse filluam të grindemi në fillim dhe shpërthen një zjarr që nuk ka më asnjë lidhje me fillimin e debatit.

Ne nxjerrim gjëra nga e kaluara, kujtojmë gjithçka që nuk na pëlqente, të gjitha me synimin për të dalë fitues nga debati. Rezultati përfundimtar zakonisht nuk është fitorja, por njerëzit e lënduar.

Dhe pse po ndodh kjo? Psikologët e përkufizojnë zemërimin si një ndjenjë dhimbjeje e kombinuar me mendime të zemëruara. Ato mendime, ose zemërim, ndonjëherë e motivojnë një person të mbrohet me një sulm.

Dhe si të debatoni më zgjuar?

Në vitin 2013, në Universitetin e Wisconsin u krye një studim i quajtur “Menaxhimi i konfliktit: Të kesh biseda të vështira me njerëz të vështirë”. Studimi tregoi se në mes të një debati, është e rëndësishme të ruash një mjedis të sigurt, domethënë të thuash fjali dhe të bësh pyetje që çojnë në marrëveshje. Sugjerohet përdorimi i thënieve që fillojnë me fjalën “unë”.

Për të zbutur një argument, përdorni fjalinë e mëposhtme: “Do të doja të përqendrohesha në të gjitha gjërat për të cilat biem dakord”.

Ju mund ta ndryshoni formulimin për sa kohë që përfshin fjalën “pajtohem”.

Kjo fjali sjell me vete avantazhe të shumta. Kjo do të sigurojë, për fillestarët, që lufta të mos zvarritet. Kur fillojmë të kërkojmë fusha ku jemi dakord, mendësia jonë ndryshon. Ne ndalojmë ta shohim palën tjetër si armik dhe i shohim si dikë që nuk është aq i ndryshëm nga ne.

Thënia e kësaj fjalie palës tjetër duhet të zvogëlojë arsyet e zemërimit, ndoshta edhe të zhduket. Të gjithë jemi në humor të keq ndonjëherë dhe thjesht kërkojmë arsye për të debatuar, por kur përballemi me provokimin me një buzëqeshje dhe dëshirë për të folur, bëhemi një objektiv jo tërheqës për personin që dëshiron të debatojë.

Mendoni dhe praktikoni

Nëse ju duket se jeni në një situatë ku është e pamundur të gjeni një gjuhë të përbashkët, përpiquni të mendoni përsëri. Edhe në situatat më të këqija, shpesh ekziston mundësia e marrëveshjes.

Mund të duhet pak praktikë për të gjetur një zgjidhje për çdo situatë që nuk do të dëmtojë askënd, por mbani mend se gjithçka fillon vetëm me një fjali – do të doja të fokusohesha jo në gjërat për të cilat biem dakord.