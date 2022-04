“Fitorja me Juven do të na sjellë titullin”, Gosens: Çmenduri që luaj me Interin

Robin Gosens , në një intervistë për “DAZN”, ishte mjaft i sigurt për shanset e Interit për të fituar Scudetton.

Ndër të tjera Gosens është shprehur se fitoja 1-0 me Juventusin do t’i japë zikaltërve edhe titullin e Seria A.

“Fitorja me Juven do të na sjellë titullin. Para ndeshjes i thamë vetes. Nëse e fitojmë, do të jemi kampionë, do të ndodhë, jam absolutisht i bindur.

Është çmenduri që më lejohet të luaj në një nga klubet më të mëdha në botë. Sidomos duke pasur parasysh që nuk kam luajtur në mesin e profesionistëve për një kohë të gjatë.

Skuadër dhe ka dëshirë për të fituar Presioni nuk mungon sigurisht, por është pikërisht ai që e bën atë fantastik”, ka theksuar lojtari zikaltër.

Kujtojmë se Interi ditën e nesërme do të përballet me Bolognan për të zhvilluar mes tyre edhe ndeshjen e prapambetur, ndrësa aktualisht është 2 pikë pas Milan renditje dhe një fitore ditën e nesërme i pozicionon të besuarit e Simone Inzaghit në krye të tabelës së klasifikimit. /h.ll/albeu.com