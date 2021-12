“Fitorja ishte e ëmbël dhe e hidhur” Rama urim ambasadorëve për fundvit, një mesazh dhe për BE

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur një fjalim për ambasadaorët në Shqipëri, për festat e fundvitit. Rama iu drejtua atyre në gjuhën angleze dhe mbajti një fjalim ku përmblodhi vështirësitë e vitit që po lëmë pas.

Gjithashtu dha dhe një mesazh për BE-në.

“Kemi gjithçka që duhej për të na dhënë dritën jeshile por nuk e kemi marrë. Ky është një fakt por ne do të vazhdojmë të bëjmë Shqipërinë më mirë. Koha kalon dhe frustrimi i shqiptarëve rritet. Bëmë çdo gjë që duhej për reformën në drejtësi” tha ndër të tjera Rama.

“Jam shumë krenar për shumë gjëra që ky vend mishëron dhe ato që ka bërë sidomos në dy vitet e fundit kur me ndihmën nuk bëmë pas tërmetit dhe pandemisë. Më lini të them se sfidat me të cilat përballemi, unë jam besimplotë që më shumë do bëhet gjatë vitit që vjen. Shqipëria përgatitet të zërë vendin e saj në Janar në OKB, një institucion që më mirë se kushdo mishëron frymën e bashkëpunimit. Është një mundësi historike për Shqipërinë. Fakti që kemi mundësi të bashkohemi me vende të tjera që nuk i shohim si armiq por si aleatë për një botë më të mirë tregon sa larg kemi shkuar. Kjo mundësi vjen në kohë jo shumë të lehta jo vetëm për Shqipërinë por për botën.

Sfidat me të cilat përballemi ndonjëherë duken shumë të mëdha.Vende të vogla apo të zhvilluara, perëndimorë apo lindorë. Ndërkohë që merremi me një krizë dhe një krizë tjetër na del përballë, bëhet themelore të mos e lëmë gjendjen e emergjencës të pushtojnë mendjet tona. Është jetike të mos tërhiqemi në izolim. Shqipëria e di shumë mirë se kush është kostoja e izolimit. Asnjë vend nuk e menaxhon dot vetëm një situatë si kjo. Jemi të gjithë rishtarë përpara këtyre sfidave dhe mund të mësojmë nga sukseset dhe dështimet. Pasojat, siç kemi mësuar janë emergjente, pasojat zgjasin në kohë. Por ndërkohë që përballemi me këto armiq të padukshëm nuk duhet të bëhemi të padukshëm për njëri tjetrin.

Duhet të sigurohemi të mos sakrifikojmë të drejtat por të tregojmë atë që predikojmë. Të qeverisësh një vend të vogël është më e vështirë. Në botën në të cilën jetojmë, të drejtosh vende të mëdha do të thotë të drejtosh njerëzimi. Është thelbësore që vendet e mëdha të kenë një këndvështrim të gjerë. Është thelbësore që vendet e mëdha të mos zvogëlohen në zemra dhe mendje me burimet që iu duhen për t’ia dalë. Një famëkeq dikur tha në fund të vitit: Ky vit ka qenë më i vështirë, por më i lehtë se ai që do vijë. Nuk do e them se kush ishte ai shqiptar. Ai ishte mjeshtër i izolimit. Nuk është çështje vitesh më të lehta apo më të vështira por qeveri të përgjegjshme apo të papërgjegjshme. Ajo që bëjmë tani dhe si japim dhe marrim dhe njëri tjetrin do të përcaktojnë vitet që do të vijnë. Jemi këtu të kremtojmë dhe dëshira ime për vitin e ri është të bashkëpunojmë në radhë të parë si njerëz.

Mandati i tretë nuk më bëri të pamposhtur por më të përulur. Fitorja ishte e ëmbël dhe e hidhur. Ndjeva se nuk kishi8m bërë mjaftueshëm dhe kundërshtari ende nuk shihet. Pas një fitore që më përndjek më shumë pafuqia e pushtet për të ecur më shpejt për modernizuar një shtet që humbi shumë nga diktatura, ndihem i sekëlldisur. Le të marrim BE-në. Kemi gjithçka që duhej për të na dhënë dritën jeshile por nuk e kemi marrë. Ky është një fakt por ne do të vazhdojmë të bëjmë Shqipërinë më mirë. Koha kalon dhe frustrimi i shqiptarëve rritet. Bëmë çdo gjë që duhej për reformën në drejtësi. Duke u përballur me kundërshti edhe brenda koalicionit tonë. Duhet kohë dhe shumë kohë se sa koha që fluturon për njerëzit e këtij vendi që kanë pritur pafund për të jetuar në një vend ku kushdo është i barabartë para ligjit. Të marrim luftën kundër korrupsionit. Kërkon reforma, dhe i kemi ndërmarrë të gjitha. Po punojmë pa pushim. Kërkon një sistem drejtësie të pavarur. ndërkohë që ajo që mund të bëjmë tani për tani. është të shfrytëzojmë digjitalizimin që i bën vendet të kapërcejnë.

Por kjo nuk është e mundur që të lehtësohen njerëzit. Le të marrim modernizimin e të gjithë sektorëve. Kemi bërë aq shumë në tetë vite sa është bërë në dekada. Qeveria është e dënuar të krahasohet me Bashkimin Europian. Le të marrim pabarazinë sociale. Kemi bërë shumë por mbetet ende për t’u bërë. Ky është fundi i një tjetër viti kur mund ta bëja këtë rrëfim. Jam i vendosur të jap gjithçka nga vetja. Në ditët që do vijnë do paraqesim një nismë të re për bashkëvepruar mes qeverisë dhe njerëzve. Këto janë kohë sfiduese dhe duhet të punojmë bashkë si prindër, vëllezër dhe motra, si njerëz që duam më të mirë për vendin tonë që jemi të bekuar ta quajmë shtëpi. E ardhmja krijohet edhe përmes vullnetit për të dëgjuar më shumë njëri tjetrin. Me kalimin e kohës mund të ndihmojmë me vendimet. Më lini ta përmbyll me urimin për vitin e ri që të dëgjojmë më shumë njëri tjetrin. Jeta shkon shumë shpejt për ta cilësuar njëri tjetrin si armiq”, tha Rama.