Fitoi Primaret, Lefter Maliqi feston me fishekzjarrë: Mirënjohje për Metën dhe Berishën (VIDEO)

Lefter Maliqi, kandidati i Partisë së Lirisë, ka reaguar pas mbylljes së numërimit të procesit të primareve në Kuçovë, ku sipas tij fitorja më 14 maj është e sigurt.

Maliqi falenderon kreun e PL-së Ilir Meta dhe atë të PD-së, Sali Berisha për besimin që i dhanë, ndërsa thekson se bashkia do të jetë e hapur për qytetaret.

“Mirënjohje 352 demokrateve dhe opozitareve për votën në Primare. Nga këto 339 pro,6 kundra,7 të pavlefshme. Mirënjohje dy liderëve Meta-Berisha për besimin.

Së bashku me punë të palodhur drejt fitores së sigurt në 14 Maj te Bashkisë Kuçove. Çdo premtim do kthehet në vepër, me ndryshime të menjëhershme në infrastrukture, imazh, arsim, kulture, shëndetësi, sport, bujqësi, punësime, etj ne Kuçovën e naftëtarëve, aviatorëve dhe Intelektualeve. Bashkia do jetë e hapur dhe e qytetarëve jo e Kryetarit”, shkruan Maliqi.