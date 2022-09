Financimi rus, Kryesia e PD miraton ngritjen e një grupi auditi: Lulzim Basha nën hetim

Kryesia e PD ka miratuar ngritjen e një grupi auditi për financimet ruse në këtë parti, gjatë zgjedhjeve të 2017 kur në krye ishte Lulzim Basha

Burime nga kryesia e PD, bëjnë me dije se do merret nën hetim ish-kreu i PD, Lulzim Basha, dhe veprimet e tij në raport me donacionet.

“Në Shqipëri, Rusia i dha rreth gjysmë milioni dollarë Partisë Demokratike në 2017 përmes kompanive fantazëm”, tha burimi i qeverisë amerikane, sipas Zërit të Amerikës.

“Burimi nuk dha hollësi të mëtejshme për rastin e Shqipërisë. Por viti 2017, emri i Partisë Demokratike dhe shifra e përmendur prej 500 mijë dollarësh përkojnë me hetimet që janë hapur në Shqipëri në atë kohë ndaj PD-së bazuar në deklarimet që firma lobuese amerikane ‘Muzin Capitol Partners’ ka raportuar se ka marrë nga PD-ja.

Firma lobuese amerikane kishte dekaruar në vitin 2018 në Departamentin amerikan të Drejtësisë, se ajo kishte marrë gjithsej tre pagesa, në një shumë prej 675 mijë dollarësh, për punën e saj në favor të Partisë Demokratike në vitin 2017.

Pagesa e parë mban datën 24 mars 2017 dhe është bërë nga firma ‘Biniatta Trade LP”, me një vlerë prej 150 mijë dollarësh, dy pagesat e tjera, sipas deklararimit janë bërë nga Partia Demokratike, njëra më 27 mars, për 25 mijë dollarë, dhe tjetra më 9 qershor për 500 mijë dollarë”, thuhej ndër të tjera në artikullin e VOA./albeu.com