Finalja Itali-Argjentinë, Mancini grumbullon 30 lojtarë

Italia do të përballet ndaj Argjentinës në një finale ku fituesi i Euro 2020 do të ndeshet me fituesin e Kupës së Amerikës.

Kjo finale mes dy ekipeve të jashtëzakonshme që prodhojnë vetëm emocione dhe spektakël, do të luhet nesër, më datë 1 qershor dhe në orën 20:45.

Tekniku i kombëtare italiane, Roberto Mancini, ka shpalosur listën e 30 lojtarëve të grumbulluar për këtë finale e cila do të luhet në Wembley.

Lista e plotë e lojtarëve:

Portierë: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu

Mbrojtës: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Emerson, Spinazzola

Mesfushorë: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti

Sulmues: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca/ h.ll/albeu.com