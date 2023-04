Finalja e Big Brother Vip Albania mund të zhvillohet në stadiumin Air Albania.

Sipas Panorama Sport aktiviteti këtë muaj në “Air Albania” do të nisë me hapjen e fushatës të një krahu të caktuar politik, pastaj në vijim me projekte muzikore dhe gjithashtu këto ditët e fundit flitet se edhe finalja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP” të zhvillohet aty.

Finalja e BBV do të zhvillohet me datë 6 maj./albeu.com/