Filmi “Barbie” theu rekorde, por a do të nominohen aktorët për “Oscar”

“Barbie” mund të ketë “thyer” arkat botërore, por mundësia e hyrjes në Oscar nuk ishte në diskutim.

Warner Bros po mendon të promovojë nominimin e Ryan Gosling në ceremoninë e ardhshme të çmimeve për performancën e tij si Ken.

Aktori dëshiron të konkurrojë për Oscar për aktorin më të mirë në rol dytësor, si Robert Downey Jr. për rolin e tij në “Oppenheimer”.

Deri më tani, sa më sipër nuk është konfirmuar, ashtu siç nuk është dëgjuar ende emri i Margot Robbie dhe mundësia që ajo të nominohet në kategorinë e aktores më të mirë.

Ryan Gosling will be submitted for Oscar consideration in the Best Supporting Actor category.

It would mark his third Academy Award nomination.

(Source: https://t.co/VlH0ANm3rF) pic.twitter.com/fPiyWbj1N5

— Film Updates (@FilmUpdates) September 13, 2023