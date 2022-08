Festë dhe lëndë narkotike, kryeministrja franceze del “nga binarët”, qytetarët e kryqëzojnë: Nuk të ka hije (VIDEO)

Kryeministrja e Finlandës, Sanna Marin ka marrë vëmendjen e të gjithëve pasi është bërë pjesë e disa videove në një festë teksa në sfond dëgjohen biseda për lëndë narkotike, kokainë.

Nga video ajo duket se po shijon momentin me shokët dhe shoqet, por kjo nuk i ka pëlqyer aspak finlandezëve, të cilët e kanë “bombarduar” kryeministren me komente negative në rrjetet sociale.

🇫🇮 The Finnish Prime Minister @MarinSanna has come under fire, after a video of her partying was leaked today.

Allegedly, people can be heard in the background talking about cocaine use – but we have been unable to confirm this. pic.twitter.com/o0g4KGQ85a

— TLDR News EU (@TLDRNewsEU) August 17, 2022