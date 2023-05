Festë dhe ceremoni madhështore, por kurorëzimi i Charles do t’i kushtojë shtrenjtë ekonomisë britanike

Më shumë se 1 miliard paund ose 1.25 miliardë dollarë do të rrjedhin në ekonominë britanike falë kurorëzimit të Charles. Kështu thonë organizatorët e kurorëzimit jashtëzakonisht të shtrenjtë të monarkut, i cili është kritikuar ashpër nga ekonomistët, pasi do të jetë një goditje për ekonominë britanike.

Ndër vlerësimet e ndikimit në ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar është ai i konsulencës Pantheon Macroeconomics, e cila parashikon që PBB-ja e Mbretërisë së Bashkuar të bjerë me 0.2% në maj në krahasim me prillin për shkak të dy pushimeve bankare shtesë për shkak të kurorëzimit. Analistë të tjerë ekonomikë janë padyshim më pesimistë, duke parashikuar një rënie prej 0.7% të PBB-së në maj dhe një tkurrje të lehtë të ekonomisë së Mbretërisë së Bashkuar në tremujorin e dytë, si rezultat i gjithë këtyre shpenzimeve dhe më pak ditëve të punës.

Ky është vlerësimi i Dan Hanson, një ekonomist në Bloomberg Economics, i cili gjithashtu parashikon një rënie të ngjashme të PBB-së edhe për qershorin. Në të njëjtën kohë, James Smith, një ekonomist në ING, vlerëson se kjo rënie e vogël do të ndikojë në uljen e PBB-së së përgjithshme të Britanisë në tremujorin e dytë. Përveç kësaj, Sanjay Raja, një ekonomist në Deutsche Bank në Britani, parashikon një rënie prej 0.5% të PBB-së në maj, e cila do të çonte në një rënie të vogël në përgjithësi për tremujorin e dytë.

Siç thekson ai, është e vërtetë se “disa industri si hotelet dhe argëtimi do të fitojnë, por të tjerat do të vuajnë për shkak të ditëve shtesë të pushimit që vijnë me të gjithë ritualin e kurorëzimit”. Siç theksojnë analistët ekonomikë, kurorëzimi i Charles do të jetë hera e dytë në një vit që protokolli i shtëpisë mbretërore do të dëmtojë rritjen e Britanisë. Ceremonia e kurorëzimit është kritikuar gjithashtu nga shumë njerëz si jashtëzakonisht e shtrenjtë, në një kohë kur Britania po përballet me kostot e larta të jetesës dhe inflacionin e lartë, me shumë familje britanike të pamundura për të përballuar koston.

Megjithatë, në një kohë të shkurtër që kur Charles ka qenë monark i Anglisë, ekonomia britanike është dëshmuar më elastike sesa mendohej më parë. Parashikimet për një recesion këtë vit janë kundërshtuar, megjithëse inflacioni në Albionin e Vjetër mbetet dyshifror.