Festa të zeza në Ukrainë, lëshohet alarmi për sulm ajror në të gjithë vendin

Një alarm për sulm ajror është lëshuar në të gjithë Ukrainën sot, raportin SkyNews.

Alarmi vjen pasi forcat ruse vazhdojnë të bombardojnë qytete në Ukrainën lindore dhe jugore sot.

Dje, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Kievi duhet të pranojë kërkesat e Moskës për përfundimin e luftës ose përndryshe të pësojë disfatë në fushën e betejës.

Këto kërkesa përfshijnë njohjen e Ukrainës për pushtimin e një të pestës së territorit të saj nga Rusia./albeu.com

An air-raid alert has been declared for the entire territory of #Ukraine. pic.twitter.com/XJlzNxdTHg

— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022