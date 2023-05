FBI zbulon komplotin e viteve 1980 për të vrarë Mbretëreshën Elizabeth II

Mbretëresha Elizabeth II u përball me një komplot vrasjeje gjatë një vizite në vitin 1983 në SHBA, tregojnë dokumentet e sapo publikuara të FBI-së.

Byroja Federale e Hetimeve ka lëshuar një skedar me dosje në lidhje me udhëtimet e mbretëreshës së ndjerë në SHBA, pas vdekjes së saj vitin e kaluar.

Ato tregojnë sesi FBI-ja, e cila ndihmoi në garantimin e sigurisë së monarkes gjatë vizitave të saj, shqetësohej për kërcënimet e IRA-s.

Sipas dosjes, një oficer që frekuentonte një pijetore irlandeze në San Francisko, paralajmëroi agjentët federalë për një telefonatë nga një burrë që kishte takuar në atë vend.

Oficeri tha se ai person i kishte thënë atij se po kërkonte hakmarrje për vajzën e tij, e cila “ishte vrarë në Irlandën e Veriut nga një plumb gome”.

Kërcënimi erdhi më 4 shkurt 1983, rreth një muaj përpara vizitës së Mbretëreshës Elizabeth II dhe burrit të saj Princ Philip në Kaliforni.

“Ai do të përpiqej të dëmtonte mbretëreshën Elizabeth dhe do ta bënte këtë ose duke lëshuar ndonjë objekt nga Ura Golden Gate mbi Royal Yacht Britannia kur ajo të lundronte poshtë, ose do të përpiqej të vriste Mbretëreshën Elizabeth kur ajo vizitoi Parkun Kombëtar Yosemite.” thotë dokumenti.

Në përgjigje të kërcënimit, Shërbimi Sekret kishte planifikuar të “mbyllte vendkalimet në urën Golden Gate ndërsa jahti afrohej”. Është e paqartë se çfarë masash u morën në Yosemite, por vizita vazhdoi. Nuk u publikuan detaje të arrestimeve nga FBI.

Memoria e fshehtë prej 102 faqesh u ngarkua në Vault, faqja e informacionit e FBI-së, të hënën, pas një kërkese të Ligjit për Lirinë e Informacionit të paraqitur nga mediat amerikane.

Shumë nga vizitat shtetërore të Mbretëreshës së ndjerë në SHBA, përfshirë vizitën e vitit 1983 në Bregun Perëndimor, erdhën gjatë tensioneve të rritura mes trazirave në Irlandën e Veriut./albeu.com