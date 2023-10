FBI trajnon në SHBA prokurorët e SPAK, kush do të jetë i arrestuari i radhës pas kthimit në atdhe?

Prokurorët e SPAK janë duke marrë trajnime për hetime të thelluara në SHBA. Ambasada amerikane në Tiranë njofton se drejtuesi i SPAK-ut, Altin Dumani së bashku me disa nga prokurorët ndodhet në një vizitë në Uashington për t’u takuar me zyrtarë të lartë në DASH, DEA dhe FBI-së. Në fokus të bisedës sigurisht që do të jetë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

“Zyrtarë të lartë të SPAK-ut po marrin pjesë në një vizitë studimore në Uashington, DC këtë javë. Të udhëhequr nga anëtarët e ekipit të Zyrës për Zhvillimin, Ndihmën dhe Trajnimin e Prokurorisë Jashtë Vendit të Ambasadës së SHBA në Tiranë (OPDAT), zyrtarët e SPAK-ut u takuan me drejtuesit kryesorë të Departamentit të Drejtësisë nga OPDAT dhe Programit Ndërkombëtar të Ndihmës për Trajnimin për Hetimet Penale (ICITAP).

Prokurorët e SPAK diskutuan gjithashtu sfidat e sigurisë me Shërbimin Marshall të Shteteve të Bashkuara, i cili mbron gjyqtarët, prokurorët, stafin e gjykatës dhe dëshmitarët federalë të Amerikës. Vizita do të përfshijë gjithashtu takime me Departamentin e Shtetit të SHBA-së, Departamentin e Drejtësisë, Administratën kundër Narkotikëve (DEA) dhe Byronë Federale të Hetimit (FBI)” njofton ambasada e SHBA-së në Tiranë.

Kjo vizitë lexohet edhe si një mbështetje e SHBA-ve për SPAK-un pasi në krye të tij u zgjodh Altin Dumani përmes një procesi që u zhvillua nën mbikëqyrjen e ish-ambasadores Yuri Kim. Mbetet për t’u parë se kush do të jetë i arrestuari apo hetuari i radhës pasi prokurorët e SPAK të vijnë në Shqipëri me eksperiencën dhe mbështetjen e duhur.