“Fantazma” Roland Dedja, arratisja spektakolare nga burgu italian, asnjë gjurmë nga shqiptari

Roland Dedja, 40-vjeç u arratis dy ditë më parë nga burgu i Teramos në Itali.

Arratisja u zbulua ditën e djeshme dhe siç bëjnë me dije mediet italiane nuk ka asnjë gjurmë nga i arratisuri shqiptar.

Kontrollet po bëhen gjithnjë e më të forta në provincën e Teramos, duke përfshirë pikat e kontrollit rrugor dhe patrullat e policisë.

I burgosuri ishte në burgun e Abruzzos pas arrestimit të tij në Martinsicuro qershorin e kaluar për akuzat e drogës dhe grabitjes. Ai ishte në pritje të gjykimit.

Lexo edhe: “E kemi parë vetëm në filma”, nuk është hera e parë që shqiptari arratiset nga një burg në Itali! Kush është “legjenda” që bëri për vete mediat italiane (EMRI-FOTO)

39-vjeçari do të kishte shfrytëzuar një defekt në kontroll, duke përfituar nga puna në burg dhe me litar të fiksuar në kangjellat e hekurta, ai u ul i ndihmuar edhe nga një bashkëpunëtor, i cili me dron i dha mjetet e arratisjes.

Kjo nuk është hera e parë që Dedja arratiset nga burgu. Në vitin 2010 ai arriti të arratisej nga burgu i Pizës, ku ndodhej për vrasje dhe tentativë vrasjeje.

Me të, në atë rast ishte edhe një i burgosur tjetër, me të cilin u arratisen me çarçaf. Të dy u kapën disa muaj më vonë./Albeu.com