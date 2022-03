Familjet ruse vajtojnë ushtarët e rënë, SHBA raporton 7000 të vrarë, Moska më pak se 500

SHBA vlerëson se 7000 trupa ruse kanë vdekur deri më tani në Ukrainë; Moska thotë se janë më pak se 500:

Në Kishën e Aleksandrës dhe Antoninës shtrihet një arkivol. Ai është veshur me një trengjyrësh rus. Mbështetur në arkivol: një kapak shërbimi dhe një fotografi.

Mikhail Orchikov ishte zëvendës komandant i një brigade të pushkëve me motor. Ai u vra në aksion në Ukrainë.

E veja e ushtarit të vdekur, me kokën e mbuluar me shall të zi, ngushëllohet nga të afërmit.

Sa ushtarakë rusë janë vrarë në Ukrainë? Është një vepër penale në Rusi të raportosh diçka tjetër përveç shifrave zyrtare.

Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 498 ushtarë kanë humbur jetën në atë që Kremlini e quan “operacioni i tij special ushtarak”.

Këto janë shifrat e fundit, nga 2 marsi. Nuk ka asnjë përditësim për dy javë.

“Situata në vendin tonë nuk është e thjeshtë,” i thotë prifti kongregacionit. “Të gjithë e kuptojnë këtë.”