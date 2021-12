Europa i “përgjigjet” variantit Omicron me vaksinime të detyrueshme

Në Evropë, e cila po përjeton valën e katërt pandemike me ashpërsi të paprecedentë, po vendoset vaksinim i detyrueshëm, teksa shtetet anëtare njëri pas tjetrit po nxitojnë të rrisin shkallën kombëtare të vaksinimit për të frenuar funksionimin e variantit “Omicron” .

Duke qenë se rreziku për variantin e ri është “shumë i lartë”, siç paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë, shqetësimi i parë europian është mbrojtja e personave më vulnerabël, pra të moshuarve.

Franca ka hapur rrugën për mbrojtjen e qytetarëve evropianë mbi 65 vjeç , me presidentin Emmanuel Macron që shpalli vaksinimin e detyrueshëm për shtetasit francezë mbi 65 vjeç më 9 nëntor, përpara shfaqjes së variantit “Omicron”.

Megjithatë, bazuar në cenueshmërinë e kësaj grupmoshe ndaj koronavirusit, Macron njoftoi se “ për ata mbi 65 vjeç, nga 15 dhjetori duhet të justifikoni me një dozë përforcuese të vaksinës zgjatjen e lejes shëndetësore”, pas rritjes vertikale të infeksioneve në vend muajin e kaluar.

Në një lëvizje tejet simbolike, presidenti francez vazhdoi dje realizimin e dozës fërcoruese, siç bëri të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shtuar mesazhin: “Të gjithë së bashku duruam, vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar, në solidaritet dhe përgjegjësi”.

Cikli i vaksinimit të detyrueshëm për të gjithë është hapur nga Austria, e cila fton të gjithë qytetarët mbi 12 vjeç dhe banorët e përhershëm të shkojnë në qendrat e vaksinimit në të gjithë vendin nga data 1 shkurt. Ndryshe, sipas një projektligji që do të hidhet më 6 dhjetor, ata që refuzojnë të vaksinohen do të përballen me gjoba administrative, madje edhe me burg.

“Ne duhet të përballemi me realitetin”, tha kancelari Salenberg , duke shpallur masën, pasi “megjithë bindjet prej muajsh, ne nuk kemi qenë në gjendje të bindim mjaft njerëz që të vaksinohen”, shtoi ai.

Duke pasur parasysh se mesatarja kombëtare e vaksinimit në Austri nuk kalon 66% , masat për t’iu adresuar qytetarëve të pavaksinuar përfshijnë dy thirrje nga autoritetet lokale për një takim të planifikuar, të cilat nëse shpërfillen do të rezultojnë në një gjobë prej 3600 € ose katër javë burgim, sipas informacionit të rrjedhur në gazeta Die Presse. Më pas, gjoba do të dyfishohet, duke arritur në 7200 euro për ata që konstatohen dy herë në shkelje të vaksinimit të detyrueshëm.

Nga masa do të përjashtohen gratë shtatzëna dhe fëmijët deri në 12 vjeç, të cilët nuk mund të vaksinohen për shkak të “rrezikut për jetën apo shëndetin”.

Në draftin e projektligjit austriak përmenden si të detyrueshëm edhe këstet përkujtimore, ndërsa vlefshmëria e tij llogaritet, nëse kalohet, në tre vjet.

Pozitiv në masën e vaksinimit të detyrueshëm është shfaqur edhe kancelari i ri gjerman, Olaf Soltz, pasi vendi i tij ndodhet në “situatën më të keqe” që nga fillimi i pandemisë, sipas ministrit të Shëndetësisë, Jens Span, pasi ka tejkaluar barrierën e 100,000 vdekje.

Në të njëjtën kohë, kërkesa e lartë për shtrimin në spital dhe kolapsi në Repartet e Kujdesit Intensiv, edhe para shfaqjes së variantit “Omicron”, ta afrojnë edhe më shumë detyrimin e vaksinimit, pasi në një takim me drejtuesit lokalë të shteteve , Soltz mbrojti një nismë ndërpartiake për vaksinimin e detyrueshëm, duke vënë në zbatim miratimin e masë në fuqi në fund të shkurtit.

Vaksinimi është bërë thuajse i detyrueshëm edhe në Italinë fqinje, si në paketën e masave të shpallura nga qeveria Draghi javën e kaluar kundër pandemisë, janë planifikuar vaksinime të detyrueshme (përfshirë dozën e tretë, “përforcuese”) për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit me akses në shtëpitë e të moshuarve, personelin e kujdesit shëndetësor, mësuesit dhe administratorët e shkollave, Forcat e Armatosura si dhe Policia dhe Forcat e vuajtjes së dënimit.

Përveç kësaj, Green Pass do të jetë e vlefshme në vend nga 6 dhjetori, kushdo që hyn në transportin publik pa test negativ për koronavirusin ose pa leje jeshile, do të gjobitet nga 600 deri në 1000 euro, pas kontrolleve gjithëpërfshirëse nga policia, karabinierët dhe punonjësit e policisë dhe burra e gra të policisë financiare italiane.

Athina i është shtuar mozaikut europian të masave emergjente për pandeminë, kryeministri Kyriakos Mitsotakis shpalli sot vaksinimin e detyrueshëm për qytetarët mbi 60 vjeç, duke nisur nga 16 janari. Në të kundërt, ata që refuzojnë do t’ju vihet një gjobë administrative prej 100 euro për çdo muaj./albeu.com