Escobar paralajmëron sanksione të tjera në Ballkan, shteti që nuk përjashtohet

Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit dhe i Dërguari Special për Rajonin Gabriel Escobar, ka folur për Zërin e Amerikës në Serbi, në lidhje me sanksionet e SHBA ndaj vendeve të Ballkanit.

Escobar është shprehur se sanksionet janë një mjet i rëndësishëm për stabilizimin e Ballkanit dhe sipas tij do të ketë dhe të tjera, dhe nuk përjashtohet as Kosova.

Pjesë nga intervista:

Zëri i Amerikës: Një nga mjetet e përdorura nga administrata amerikane gjatë vitit të kaluar në luftën kundër korrupsionit janë sanksionet – kundër Milorad Dodik, një anëtar i presidencës së BiH-së dhe dy zyrtarë të tjerë boshnjakë, pastaj kundër Milan Radoiçiç dhe Zvonko Veselinoviç në Kosovë . A do të ketë më shumë zyrtarë, politikanë dhe bashkëpunëtorë të tyre nga rajoni në listën e të sanksionuarve?

Escobar: Nuk dua që njerëzit të mendojnë se Shtetet e Bashkuara po angazhohen në rajon kryesisht përmes sanksioneve. Ne kemi shumë mundësi për të çuar përpara agjendën e partnerëve tanë, për të çuar përpara agjendën e njerëzve që përfaqësojnë me të vërtetë aspiratat e popujve të tyre. Unë do të thoja se është kryesisht aspirata e këtyre njerëzve që të jetojnë në vende që janë pa korrupsion dhe që i afrohen Evropës. Kjo është ajo që njerëzit në rajon dëshirojnë në një masë të madhe.

Sanksionet nuk janë mjeti kryesor i angazhimit të SHBA-së në rajon.

Megjithatë, kjo administratë është shumë e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe një nga mjetet në këtë luftë janë këto sanksione. Dhe mund të them PO, do të ketë më shumë, por ky nuk do të jetë mjeti kryesor i angazhimit tonë. Për më tepër, më duhet të sqaroj gjithashtu se këto sanksione nuk janë në shënjestër të vendeve. Ato nuk synojnë popuj të veçantë. Ata synojnë individë që janë thellësisht të përfshirë në korrupsion.

Zëri i Amerikës: Dhe kur thoni se do të ketë më shumë, a vlen kjo për Serbinë, Malin e Zi, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor?

Escobar: Po, ne po flasim për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Por do të thosha gjithashtu se kjo administratë është e angazhuar të përdorë mjete të tjera, përfshirë Ligjin Magnetik global kundër njerëzve në mbarë botën që janë të përfshirë në aktivitete kriminale dhe korrupsion.

Zëri i Amerikës: Sa efektive mund të jetë një politikë sanksionesh? Dodik vazhdon t’i sfidojë ato, ndërsa aleati i tij në rajon, presidenti serb Aleksandar Vuçiq , thotë se Serbia nuk do t’i zbatojë ato. Atëherë, sa efektive mund të jenë ato në arritjen e asaj që duan Shtetet e Bashkuara?

Escobar: Do të thosha se ata ishin një mjet i rëndësishëm në stabilizimin e rajonit dhe mund t’ju them se kanë një efekt.

Zëri i Amerikës: Dhe çfarë efekti, le të themi në rastin e Dodikut?

Escobar: Nuk mund dhe nuk dua të komentoj detajet. Dhe nuk mund të flas për detajet e angazhimit tonë diplomatik me njerëz të ndryshëm në rajon. Mund t’ju them se sanksionet i pengojnë njerëzit të transferojnë para. Ato parandalojnë dhe çojnë në mbylljen e kompanive offshore përmes të cilave transferohen paratë, veçanërisht fondet publike, përmes proceseve jotransparente që përfitojnë shumë pak njerëz. Pra, këto sanksione realisht i referohen korrupsionit dhe kështu duhet parë. Qëllimi ynë është të ndalojmë financimin e individëve dhe subjekteve të korruptuar./albeu.com