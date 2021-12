Escobar në Shqipëri, Artan Hoxha tregon çfarë pritet të ndodhë në Janar

Zv/ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar zhvilloi një takim zyrtar në Tiranë, ku pati edhe një mesazh kundër korrupsionit në vend dhe të korruptuarve në vend.

Duke folur për vizitën e Escobar, gazetari Artan Hoxha, tha se përfaqësuesit amerikan nuk kryejnë dot arrestime, pasi kjo i takon institucioneve shqiptare.

Hoxha shtoi se lajmi i mirë është se në janar fillon puna për hapjen e bazës së Kuçovës që do të shërbejë për forcat ajrore të NATO-së.

Komentet Hoxha i bëri në ABC Neës ku ishte i ftuar.

"Nuk është një ngjarje kaq e madhe sa thanë do ketë arrestime. Sot do pyesin njerëzit kush dhe pse do arrestohet? Kush e bëri këtë opinionin. Ai erdhi si një diplomat dhe bëri punën. Është i rëndësishëm, por nuk ka peshën që është përpunuar opinionin. Vendimet i bëjmë ne dhe arrestimet i bëjnë shqiptarët. Se nuk ka ambasada për arrestime. Lajm sot është se në Janar fillon baza e Kuçovës. Ky është lajm që baza ajrore do fillojë punimet dhe do jetë baza e NATO-së. Është në lidhje direkte me mbrojtjen e Shqipërisë. Kjo ishte vetëm për të spostuar vëmendjen. E vetmja gjë reale ishte bllokimi i trafikut. Jo të bllokojmë të gjithë qytetin dhe të mos njoftosh qytetarët", tha Hoxha.