Escobar dhe Lajçak me 9 janar zbarkojnë në selinë e NATO-s

I dërguari i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, si dhe i Dërguari i Posaçëm i BE’së në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, të hënën do të zhvillojnë një takim në selinë qendrore të NATO-s.

Në njoftimin e NATO’s, bëhet e ditur se Escobar dhe Lajçak do të priten nga Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mircea Geoana.

Emisarët pritet të zhvillojnë edhe një takim tjetër jozyrtar në Këshillin e Atlantikut të Veriut.Qëllimi i kësaj vizite nuk është bërë i ditur ende

“Të hënën më 9 janar 2023, Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, z. Mircea Geoană do të takohet me Z. Gabriel Escobar, Zëvendës Ndihmës Sekretarin e SHBA-së dhe Z. Miroslav Lajčák, Përfaqësues i Posaçëm i BE-së për Dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Z. Escobar dhe z. Lajčák do të marrin pjesë gjithashtu në një takim jozyrtar të Këshillit të Atlantikut Verior”, thuhet në komunikatën e NATO-s./Express/