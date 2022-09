Enkelejd Alibeaj dhe Bardhi takim me deputetin e CDU/CSU: Çfarë diskutuam

Ditën e sotme deputetët Gazmend Bardhi dhe Enkelejd Alibeaj kanë zhvilluar një vizitë në Berlin.

Me anë të një statusi Bardhi shprehet se Partneriteti i Partisë Demokratike me BE dhe veçanërisht Grupin Parlamentar të CDU/CSU në Bundestag është e vetmja rrugë e sigurt drejt të ardhmes europiane të vendit

Postimi i Gazment Bardhit:

Së bashku me kryetarin e GPPD Enkelejd Alibeaj në një diskutim miqësor në Berlin me GuntherKrichbaun mbi përmbushjen e reformave integruese të vendit, luftën ndaj korrupsionit dhe nevojën për të forcuar Partinë Demokratike si alternativë qeverisëse.

Partneriteti i Partisë Demokratike me BE dhe veçanërisht Grupin Parlamemtar të CDU/CSU në Bundestag është e vetmja rrugë e sigurt drejt të ardhmes europiane të vendit. Faleminderit për mikpritjen dhe ndihmën e vazhdueshme për Shqipërinë.