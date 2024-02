EMRI+FOTO/ U fut në korsinë e gabuar dhe u përplas me një furgon, humb jetën i riu shqiptar në Itali

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në Piaçenza të Italisë, pasi makina që drejtonte një 22-vjeçar shqiptar u përplas me një furgon, ku për pasojë Neli Eriselto ka ndërruar jetë.

Mediat italiane, bëjnë me dije se i riu me automjeti tip “BMW” ka devijuar rrugën dhe është përplasur kokë më kokë me një furgon që vinte nga drejtimi i kundërt.

Gjithashtu bëhet me dije se përplasja ka qenë e fuqishme, dhe 22-vjeçari shqiptar ka fluturuar nga makina duke përfunduar në asfalt.

Ndërsa shoferi i fugonit nuk ka pësuar dëmtime dhe u shfaq i tronditur pas ngjarjes së rëndë që i mori jetën 22-vjeçari shqiptar Neli Eriselto.