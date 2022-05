EMRI/ Vodhi para 8 vjetësh një telefon, autori arrestohet sot në Rinas

Policia e Tiranës ka arrestuar në Rinas, 28-vjeçarin Eduart Haxhia, pasi ishte shpallur në kërkim sepse Gjykata e Apelit Tiranë e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, pasi në vitin 2014, në rrugën “Ylbere Bylykbashi” i ka vjedhur me dhunë aparatin celular, një shtetaseje.

Njoftimi i policisë:

Tiranë

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Punishment”, i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare Rinas.

Vihet në pranga 1 shtetas i shpallur në kërkim kombëtar për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare Rinas, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe vënien e tyre para përgjegjësisë ligjore, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Punishment”.

Në kuadër të këtij operacioni, në PKK Rinas, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit:

– Eduart Haxhia, 28 vjeç, banues në Paskuqan.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim, sepse Gjykata e Apelit Tiranë e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, pasi në vitin 2014, në rrugën “Ylbere Bylykbashi” i ka vjedhur me dhunë aparatin celular, një shtetaseje.