EMRI/ U kap me drogë në makinë, arrestohet i riu në Lezhë

Një 22-vjeçar është arrestuar në Lezhë, pasi u kap në flagrancë duke transportuar lëndë narkotike kanabis sativa. Pëllumb Kalaj ra në pranga në kuadër të operacionit “Tempulli”.

Policia bën me dije se në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Gjadrit”, në automjetin e drejtuar nga Kalaj, u gjet një çantë me kanabis me rreth 2 kilogramë e 760 gramë.

Njoftimi:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, për një shtetas që do të transportonte një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, kanë organizuar punën në kuadër të megaoperacionit antidrogë të koduar “Tempulli”, për ndalimin e këtij shtetasi.