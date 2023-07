EMRI/ Trafik emigrantësh, kapet në Londër shqiptari drejt ekstradimit në Belgjikë

Një trafikant qeniesh njerëzore i cili pretendoi në mënyrë të rreme se ishte një 14-vjeçar refugjat lufte nga Kosova e më pas mori nënshtetësi Britanike, është përballur me një proces ekstradimi për trafik emigrantësh.

Shqiptari Fation Shuti, 38 vjeç, kërkohet nga prokurorët në Belgjikë për të vuajtur dënimin prej 6 vite burg nën akuzën e trafikimit të njerëzve.

Një gjykatës në Atwestminster urdhëroi ekstradimin e tij muajin e kaluar së bashku me 37-vjeçarin nga Kosova Miklovan Bazegurore, i cili përballet me një dënim pesë vjeçar.

Sipas gazetës Sunday Express, Shutit iu dha shtetësia nga Home Office në vitin 2005 pasi kishte mbërritur në Londër para 6 vitesh.

Ai ndihmoi në kontrabandimin e emigrantëve të tjerë në Mbretërinë e Bashkuar derisa u arrestua nga policia belge, së bashku me Bazegurore, pasi një kamion u ndalua pranë Calais në vitin 2016, ku u gjendën trembëdhjetë shqiptarë.

Shuti dhe Bazegurore u dënuan 37 muaj burg në vitin 2017 në Belgjikë, por u liruan pasi u pezulluan dënimet. Në vitin 2018, gjykata i rriti dënimet e tyre në gjashtë dhe pesë vjet respektivisht.

Në këtë kohë, ata ishin dënuar me nëntë vjet në Britani. Shuti u lirua me kusht me kusht përkundrejt një pagese prej 25,000 paund në prill, pasi kishte përfunduar gjysmën e dënimit nëntëvjeçar.

Bazegurore është në paraburgim në burgun Wandsworth në jug të Londrës, të dy po apelojnë ekstradimin.