EMRI/ Sherr me grushte në Tiranë, humb jetën 56-vjeçari

Një sherr me grushte ka ndodhur të shtunën në Tiranë, ku për pasojë ka humbur jetën një 56-vjeçar. Burime bëjnë me dije se Alban Meneri ka rrahur Nikolin Staka i cili gjeti vdekjen nga hemorragjia. Meneri është arrestuar ng policia, ndërsa mterialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Njoftimi i policisë:

Plagosi rëndë një shtetas, i cili si pasojë humbi jetën, vihet në pranga 51-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 ndaluan me iniciativë shtetasin A. M., 51 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, me pasojë vdekjen.

Ky shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me grushte në pjesën e qafës, duke i shkaktuar dëmtime në laring, fqinjin e tij, shtetasin N. S., 56 vjeç, banues në Tiranë, i cili si pasojë e plagëve të marra, ka ndërruar jetë në banesë.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./albeu.com