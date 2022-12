EMRI/Prej ditësh në spital pasi e përplasi makina, ndërron jetë 58-vjeçari në Itali

Më 19 dhjetor, një mjet në via Fanti në Itali ka përplasur një 58-vjeçar me origjinë shqiptare, i identifikuar si Hyka Zyhdri. Mediat italiane bëjnë me dije se ai nuk ka mundur të përballojë plagët e marra dhe ka ndërruar jetë.

Prokurori i Modenës do të hapë një çështje penale për vrasje në rrugë dhe drejtuesi i makinës do të hetohet automatikisht. Në orët në vijim, magjistrati hetues mund të vendosë gjithashtu që të urdhërojë autopsinë e trupit, edhe nëse shkaqet e vdekjes janë qartazi për pasojat e tmerrshme të investimit.

Për t’u asistuar, zbardhur plotësisht faktet dhe për të vendosur drejtësi, familjarët e viktimës, nëpërmjet këshilltares ligjore Dr. Sara Donati, i janë besuar Studio3A-Valore SpA./albeu.com