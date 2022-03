Situata po bëhet gjithnjë e më e nxehtë bnë Paris Saint-Germain. Leonardo është me një këmbë në humnerë dhe tashmë kreu i klubit ka kontaktuar Fabio Paraticin e Tottenhamit për sezonin e ardhshëm, por sipas asaj që shkruajnë në Francë, fati i Pochettino tashmë është i vulosur.

Argjentinasi do të largohet në fund të sezonit, me Al Khelaifi thuhet se do të kontaktojë drejtpërdrejtë Zinedine Zidane për të diskutar një nënshkrim të ardhshëm./ h.ll/albeu.com