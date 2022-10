EMRI/ I shpallur në kërkim, arrestohet 26-vjeçari shqiptar në Itali, pjesë e një organizate droge

Robin Tafa, 26 vjeç, me banim në Bolzano, është arrestuar në Aeroportin e Veronës sapo u khye nga Shqipëria. Ai ishte i shpallur në kërkim pasi akuzohej se ishte pjesë e një organizate shqiptarësh të përfshirë në trafikun e drogës. I riu ishte në kërkim në operacionin “Shqiponja e Bardhë” e zhvilluar nga njësia e policisë tatimore të policisë financiare Pollein.

Hetimet, të koordinuara nga prokurori Pasquale Longarini, kishin bërë të mundur çmontimin e një organizate të dedikuar për trafikun e drogës, ndihmën dhe nxitjen e emigracionit të paligjshëm dhe vjedhjes. Më 27 qershor, financuesit kishin kryer 23 urdhra paraburgimi: 18 në burg dhe 5 në arrest shtëpie.

Tafa akuzohet se ka ndihmuar emigracionin e paligjshëm. Nga hetimet rezultoi se në nëntor të vitit të kaluar ai do të kishte tentuar të linte një bashkatdhetar të hynte në Francë, duke e kaluar përmes tunelit të Mont Blanc, duke marrë 2000 euro. Sipas hetuesve, narkotrafikantët e porosisnin drogën nga bashkatdhetarët me banim në Holandë, e sillnin në Itali me korrierë dhe më pas e shisnin nëpërmjet të afërmve apo bashkatdhetarëve, por edhe narkotrafikantëve italianë. Një shef i fuqishëm shqiptar ia doli mbanë gjithçka nga shteti amë, i cili porosiste ndeshjet e In Italia, referenti kryesor i ‘familjes’ ishte Sokol Gjoli. Nën drejtimin e tij organizata kishte nivele të ndryshme, deri te korrierët dhe tregtarët me pakicë të drogës.

Gjatë hetimeve, financuesit arritën të kapnin 374 gramë kokainë të fshehur në një mur guri të thatë në një shteg që të çon në kodrat e Quart. Droga u shitej edhe konsumatorëve vendas, por kryesisht ajo shpërndahej në tregjet e rajoneve të tjera. Në total, operacioni bëri të mundur sekuestrimin e mbi dy kilogramëve drogë dhe shtatë makina të përdorura nga korrierët./albeu.com