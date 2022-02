EMRI/ Aksidenti tragjik, i riu shqiptar vdes pas dy ditësh agoni

Një 19-vjeçar shqiptar është aksidentuar tragjikisht në Rivarlo, Xhenova.

Ai ra nga motori natën e 17 Shkurtit, teksa ishte duke vozitur.

Michele Dervishaj vdiq të dielën në spitalin San Martino, ku ishte dërguar pas aksidentit, pasi ishte intubuar.

I riu është viktima e pestë që gjen vdekjen nga aksidentet në rrugët e Xhenovas që nga fillimi i vitit. Hetimet për ngjarjen vazhdojnë akoma.

Dervishaj ishte përplasur me një mur. Hetimet e kryera deri tani, me ndihmën e kamerave rrugore të zonës, kanë konstatuar praninë e 2 makinave, që parakalonin njëra- tjetrën, të cilat më pas u parakaluan nga skuteri i 19-vjeçarit.

Pas kësaj, shqiptari me anë të një spostimi të papritur ka bërë që mjeti të përplaset me trotuarin dhe ka përfunduar në një mur. Plagët për shqiptarin do të ishin të rënda e për pasojë ai ndërroi jetë.