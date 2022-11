EMRAT/ Sulmet kibernetike në vendin tonë, këta janë 5 punonjësit e IT që akuzohen për “shpërdorim detyre”

Prokuroria e Tiranës ka lëshuar ditën e sotme 5 urdhër – arreste, për pesë punonjës të IT pranë Departamentit të Administratës Publike.

Punonjës akuzohen për “shpërdorim detyre”, dhe prokuroia ndaj tyre ka kërkuar “arrest shtëpie”.

Sipas prokurorisë ata duhej të kërkonte raportim nga ana e operatorit ekonomik të kontraktuar prej DAP për implementimin dhe mirëmbajtjen e sistemit në kohë lidhur me gjendjen në të cilën ndodhej ky sistem, pavarësisht mungesës së dijenisë për mënyrën e zbatimit të kontratës për implementimin e sistemit administrata.al.

Në rast se këta punonjës, do të kishin vepruar në përputhje me urdhërimet e Rregullores së Sigurisë së Informacionit nr. 337/1 prot., datë 17.01.2022, dhe Rregullores së Brendshme të AKSHI-it duke kërkuar informacion dhe duke u azhornuar me antiviruset më të fundit të sistemit, atëherë do ishte zbuluar në sistemet e tyre virusi i cili ka hyrë fillimisht tek administrata.al në mënyrë që të bëhej e mundur neutralizimi i tij pa prekur sistemin e AKSHI-t.

Personat e identifikuar nga vetë strukturat e AKSHI, të cilët me mosveprimet e tyre nuk kanë bërë të mundur identifikimin më parë janë:

Rudina Llagami: Specialist, Sektori i IT në Departamentin e Administratës Publike

Albi Gjeka: Specialist, Sektori i IT në Departamentin e Administratës Publike

Altin Sallaku: Përgjegjës, Sektori i IT në Departamentin e Administratës Publike, Përgjegjës, Sektori i IT në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve

Alketa Sulo: Specialist, Sektori i IT në Departamentin e Administratës Publike, Përgjegjës, Sektori i IT në Ministrinë e Brendshme

Igli Lubonja: Specialist, Sektori i IT në Departamentin e Administratës Publike./albeu.com