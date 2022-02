EMRAT/ Kuvendi i Maqedonisë së Veriut zgjedh zëvendësministrat e rinj

Me 63 vota “për” dhe 35 “kundër”, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka zgjedhur zëvendësministrat e Qeverisë. Përmbajtur nuk votoi asnjë deputet.

Gjatë gjithë ditës debati është zhvilluar për atë se propozimet nuk premtojnë asnjë ndryshim dhe se vendi do të vazhdojë të jetë në gjendje të mjerueshme, sipas opozitës.

Pushteti nga ana tjetër numëronte sukseset dhe premtonte se me zëvendësministrat e propozuar do të krijohet shteti i së drejtës, do të rriten pagat dhe pensionet, do të transformohet shteti energjetikisht dhe do të zhvillohet ekonomia.

Për zëvendësministra janë zgjedhur:

Bashkim Hasani, zv/ministër i Mbrojtjes

Nazim Bushi, zv/ministër i Punëve të Brendshme

Agim Nuhiu, zv/ministër i Drejtësisë

Xhabir Doko, zv/ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Komuniteteve

Fatmire Isaku, zv/ministre e Punëve të Jashtme

Filip Nikolloski, zv/ministër i Financave

Zoran Manevski, zv/ministër i Ekonomisë

Abdulshyqyr Abedini, zv/ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe menaxhimit me ujërat

Vlladimir Rendevsk, zv/ministër i Shëndetësisë

Lulzim Aliu, zv/ministër i Arsimit dhe Shkencës

Enver Husijni, zv/ministër i punës dhe politikës sociale

Zoran Dimitrovski, zv/ministër i Vetëqeverisjes Lokale

Daim Luçi, zv/ministër i Kulturës

Aleksandar Bajdevski, zv/ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Bekim Rexhepi, zv/ministër i Transportit dhe Lidhjeve

Hristina Oxhaklieska, zv/ministër për Mjedis Jetësor dhe Planifikim Hapësinor./TV21