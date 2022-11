EMRAT/ Burg për 27 mafiozët dhe trafikantët në Itali, mes tyre edhe shqiptarë

Janë 27 urdhra për burgim të shpallura në këto orë nga Drejtoria e Hetimit Antimafia në Italia në kuadër të operacionit të quajtur “Federico II”,

i cili në vitin 2016 bëri të mundur shkatërrimin e dy organizatave, njëra prej të cilave mafioze, e dedikuar zhvatjes dhe trafikimit të drogës dhe tjetra, italo-shqiptare, e dedikuar për importimin e sasive të mëdha të heroinës nga Shqipëria.

Ky ishte hapi pas vendimit të marrë në fillim të muajit nga Gjykata e Kasacionit në Itali, për të rrëzuar dhe konsideruar si të papranueshme ankesat e 24 të pandehurve, duke e bërë kështu të prerë dënimin e dhënë ndaj tyre më 1 korrik 2020 nga Gjykata e Apelit të Leçes. Në veçanti, vendimi ishte konfirmuar për Giuseppino Mero, 56 vjeç nga Cavallino; Mario Accogli, 46 vjeç, nga Scorrano; Ortis Banda, 40 vjeç, me origjinë shqiptare me banim në Maniago (aktualisht i pagjurmueshëm); Antonio Leto, 30 vjeç nga Caprarica; Nicolò Capone, 27 vjeç, nga Lizzanello; Francesca De Dominicis, 51 vjeç, nga Merine; Francesco De Cagna, 53 vjeç, nga Scorrano; Carmelo De Pascalis, 57 vjeç, nga Cavallino me origjinë nga Trepuzzi; Luca Giannone, 44 vjeç, nga Calimera; Alessandro Greco (aka Sandrino) 37, nga Lecce; Klaid Hasanaj, 52 vjeç shqiptar, banues në Leçe; Gabriella De Dominicis, 58 vjeç, nga Merine; Alessandro Antonucci, 30 vjeç, nga Lizzanello; Maria Valeria Ingrosso, 41 vjeç, nga Lizzanello; Mario Mandurrino, 32 vjeç, nga Lecce; Angelo Montinaro, 40 vjeç, nga Caprarica di Lecce;

Brenda Potenza, 34 vjeç, nga Taviano; Cosimino Maggio, 52 vjeç, me origjinë nga Minervino, por me banim në Reggio Emilia; Umberto Nicoletti, 43 vjeç nga Lecce; Luciano Pagano, 46 ​​vjeç, nga Brindisi; Gianluca Antonio Spiri, 45 vjeç, nga Racale; Pierluigi Pierri, 32 vjeç, nga Torre San Giovanni (në Ugento); Yuri Rosafio, 43 vjeç, nga Brindisi; Emanuele Soliberto, 42 vjeç nga Brindisi. Megjithatë, për Bilal Boçajn, 53-vjeçarin shqiptar, banues në Poggiardo, gjykatësit kishin ricaktuar dënimin me nëntë vjet e 4 muaj.

Gjithsej njëzet e një persona ishin marrësit e urdhrit të paraburgimit të nënshkruar nga gjyqtarja hetuese Alcide Maritati, në kuadrin e hetimeve të nisura nga prokurori i Drejtorisë Antimafia të rrethit Guglielmo Cataldi në vazhdën e një tjetër hetimi të bujshëm, “Rrjeti”. Gjatë veprimtarisë hetimore të nisur në gusht 2012, janë sekuestruar edhe pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, për të cilat më pas është urdhëruar konfiskimi.

Në veçanti: një vilë; Apartament; një shesh lojërash; dy llogari rrjedhëse; një përmbledhje biznesi të një sipërmarrjeje të vetme; 95% e portofolit të biznesit të një kompanie. Operacioni i sotëm u krye me mbështetjen e Rrjetit Operativ @on, një rrjet për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar të forcave të Policisë, me përdorimin total të rreth 100 njësive dhe kontributin e patrullave të Policisë së Shtetit, Armatës së Karabinierëve dhe Guardia di Finanza.