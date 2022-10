Elon Musk propozon planin me 4 pika për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

Më shumë se gjashtë muaj pas fillimit të luftës në Ukrainë , Elon Musk “paraqiti” planin e tij të paqes për t’i dhënë fund konfliktit duke u kërkuar miliona ndjekësve të tij në Twitter të votojnë në një sondazh të vogël .

Dizajni përbëhet nga katër pika, por përshtatet në 280 karakteret e një postimi në Twitter.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022