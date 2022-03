Elon Musk ndihmon Ukrainën, Zelensky ka një ftesë për njeriun më të pasur në botë

Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ftuar sipërmarrësin e teknologjisë, Elon Musk, të vizitojë Ukrainën pas luftës. Me shefin e SpaceX që tha se mezi priste ta vizitonte.

Musk i ka dërguar Ukrainës një kamion me terminale interneti Starlink, të cilat lidhen me shërbimin satelitor të kompanisë së tij dhe është zotuar të dërgojë më shumë këtë javë.

Qeveria po punon për të siguruar aksesin në internet të Ukrainës mes sulmeve ruse në infrastrukturën e komunikimit.

Aktualisht aksesi në internet në Ukrainë është mjaft i mirë, por pritet të përkeqësohet pasi konflikti përkeqësohet.

Zëvendëskryeministri i Ukrainës Mykhailo Fedorov kërkoi ndihmën e Musk dhe postoi në Twitter një foto të pjatave të Starlink që po mbërrinin.

Si funksionon Starlink?

Futeni pjatën ose terminalin siç quhet zyrtarisht – dhe do të lidhet automatikisht me satelitin më të afërt Starlink në qiell, prej të cilit janë më shumë se 2000.

Sateliti më pas komunikon me stacionin më të afërt tokësor, ose portën, e cila furnizon internetin.

Këto porta janë të vendosura anembanë botës, por ato nuk mund të jenë shumë larg nga vendi ku ka lidhje interneti. Për fat të mirë për Ukrainën, ekziston një portë në Poloninë fqinje.

Lidhja e internetit udhëton nga porta në satelit dhe më pas në terminal. Përdoruesit thjesht futin ruterin e tyre në terminalin e tyre dhe teknologjia kujdeset për pjesën tjetër.

Një nga çështjet kryesore me përsëritjet e mëparshme të internetit satelitore është vonesa, por konstelacioni i satelitëve të Starlink është një teknologji relativisht e re – ata veprojnë në orbitën e ulët të Tokës, kështu që vonesa matet në milisekonda dhe jo në sekonda.

Zakonisht kjo do të kishte një kosto. Në MB, do t’ju kushtojë 495 £ për pjatën (përfshirë transportin), dhe më pas një abonim prej 89 £ në muaj. Nuk ka asnjë tregues se ukrainasit do të tarifohen për shërbimin.

Terminalet kanë nevojë për një pamje të qartë të qiellit në mënyrë që të funksionojnë, dhe ekziston një aplikacion për të ndihmuar përdoruesit të gjejnë një vend të përshtatshëm për t’i vendosur ato.

Konsideratat e zakonshme janë pemët e varura dhe pengesat e tjera – në Ukrainë, përdoruesit do të duhet të marrin në konsideratë sigurinë dhe mënyrën se si ato mund të duken për forcat ruse.

Pasi të vendoset, shpejtësia që ata ofrojnë ndryshon, por një përdorues që tashmë kishte akses në një terminal postoi të hënën se ai kishte arritur shpejtësi mbi 200 Mbps (megabit për sekondë) për një kohë.