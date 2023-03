Ekuinoksi pranveror po vjen, gjithçka që duhet të dini për kërë fenomen magjepsës

Planeti ynë nuk qëndron kurrë në të njëjtën pozitë në lidhje me Diellin: ndërsa ai rrotullohet rreth tij dhe rrotullohet në vetvete, ne mund të shijojmë ditën dhe natën, si dhe ndryshimet e ndryshme që ndodhin gjatë ndërsa muajt kalojnë.

Por qenia njerëzore gjithmonë ka pasur nevojë të emërtojë gjithçka, gjithashtu ditën gjithnjë kurioze në të cilën ka të njëjtat orë drite si natën e njohur si ekuinoksi. Në varësi të kohës së vitit në të cilën ndodh, themi se është ekuinoksi i vjeshtës ose ekuinoksi pranveror. Me këtë rast, do të flasim për këtë të fundit.

Saktësisht kur do të ndodhë ekuinoksi pranveror?

Ekuinoksi pranveror do të arrijë saktësisht në orën 21:24 UTC (Koha e Koordinuar Universale) 20 Mars, sipas EarthSky. Ja se si zbërthehet në pika të ndryshme anembanë botës (të gjitha kohët të rregulluara për kohën e kursimit të ditës):

-Honolulu (Hawaii): 11:24

-San Francisko (Kaliforni) dhe Victoria (Kanada): 2:24 pasdite

-Santa Fe (New Mexico) dhe Guadalajara (Meksikë): 3:24 pasdite

-Montreal (Kanada) dhe Charleston (Karolina e Jugut): 17:24

Duke kaluar mbi Atlantik, këtu janë disa vende të tjera:

-Dublin (Irlandë) dhe Akra (Gana): 21:24

-Paris (Francë) dhe Algjeri (Algjeri): 22:24

-Helsinki (Finlandë) dhe Aleksandri (Egjipt): 23:24

Për zonat kohore në lindje të sa më sipër, ekuinoksi në fakt bie të martën, më 21 mars. Disa vende të tjera:

-Stamboll (Turqi) dhe Addis Abeba (Etiopi): 12:24

-Dubai (Emiratet e Bashkuara Arabe): 01:24

-Mumbai (Indi): 02:54

-Bangkok (Tajlandë) dhe Hanoi (Vietnam): 4 :24 am

-Singapor : 5:24 am

-Seul (Koreja e Jugut) dhe Osaka ( Japoni): 6:24 am

Çfarë është ekuinoksi?

Nëse marrim etimologji, ekuinoksi është një term që vjen nga latinishtja kuptimi i të cilit është “nata e barabartë”. Por kur flasim për fenomenin, kjo nuk është plotësisht e vërtetë për shkak të madhësisë së diellit dhe karakteristikave atmosferike të planetit, të cilat shkaktojnë ndryshime në gjatësinë e ditës në gjerësi të ndryshme. Kështu, përkufizimi i termit është si më poshtë: periudhat e vitit në të cilin ylli mbret ndodhet pikërisht në planin e ekuatorit qiellor.

Me të, ndryshimi i kundërt vjetor i sezonit ndodh në secilën hemisferë tokësore.

Kur ndodh?

Ekuinoksat ndodhin midis datës 20 dhe 21 Mars dhe midis 22 dhe 23 shtator. Në rastin e hemisferës veriore, pranvera fillon në ato ditë të muajit të tretë dhe vjeshta në ato ditë shtatori; pikërisht e kundërta e hemisferës jugore.

Çfarë është ekuinoksi pranveror?

Ekuinoksi i pranverës është një nga periudhat më të parashikuara të vitit. Shtë momenti kur lëmë dimrin pas dhe mund të shijojmë më shumë temperatura që do të bëhen gjithnjë e më të këndshme. Por pse ndodh kjo? Cili është shpjegimi shkencor për këtë fenomen?

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje është e nevojshme të keni disa njohuri të astronomisë, dhe kjo është ekuinoksi pranveror ndodh kur Dielli kalon nëpër pikën e parë të Dashit, e cila është një pikë në ekuatorin qiellor ku mbreti yll në lëvizjen e tij të dukshme vjetore përmes ekliptikut – rrethit maksimal të sferës qiellore që tregon rrjedhën e dukshme të Diellit gjatë një viti- nga jugu në veri në lidhje me planin ekuatorial.

Gjërat mund të bëhen paksa të komplikuara, sepse pika e parë e Dashit, si dhe pika e parë e Peshores – pika përmes së cilës ylli kalon në ekuinoksin e 22-23 shtatorit – nuk gjendet në yjësitë që i emërtojnë ata. për shkak të lëvizjes së precesionit, e cila është lëvizja e përjetuar nga boshti i rrotullimit të planetit. Konkretisht, pika që na intereson këtë herë është 8 gradë nga kufiri me Ujorin.

Çfarë ndodh gjatë ekuinoksit të pranverës?

Përveç asaj që kemi komentuar më lart, gjatë asaj dite dhe ditëve pas, shumë vende festojnë festivalet e tyre të pranverës. Isshtë një kohë shumë e veçantë e vitit që përsëritet çdo dymbëdhjetë muaj, dhe për këtë arsye rezulton të jetë një justifikim i përsosur për t’u shijuar.

Nëse doni të dini disa nga më të rëndësishmet, këtu është një listë:

Japoni: në vendin japonez feston Hanami, të cilat janë festivalet për të vëzhguar dhe soditur bukurinë e luleve të pemëve japoneze ose qershive.

Kinë: ndodh saktësisht 104 ditë pas solsticit të shtatorit. Gjatë asaj dite ata bëjnë homazhe paraardhësve.

Polonia: Gjatë 21 Marsit ata kryejnë një paradë ku nuk mungon sfinka e perëndeshës Marzanna, e cila shoqërohet me rite që lidhen me vdekjen dhe rilindjen e natyrës.

Meksikë: në 21 Mars shumë njerëz vishen me të bardha për të shkuar në zona të ndryshme arkeologjike për të ringjallur veten e tyre.

Uruguay: të shtunën e dytë të tetorit një paradë me karvanët e zbukuruar të tërhequr nga kuajt enden rrugëve.

Si ndikon ekuinoksi i Marsit tek ne?

Në Polin e Veriut fillon një ditë që do të zgjasë gjashtë muaj.

Një natë që do të zgjasë gjashtë muaj fillon në Polin e Jugut.

Pranvera fillon në hemisferën veriore, e cila quhet ekuinoks i pranverës ose pranverës.

Vjeshta fillon në hemisferën jugore, e cila quhet ekuinoks vjeshtor ose vjeshtor.