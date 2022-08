Eksporti i drithërave dhe siguria bërthamore, shefi i OKB-së mbërrin në Ukrainë

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres ka mbërritur në Ukrainë për të biseduar me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, shkruan The Guardian.

Udhëheqësit do të shqyrtojnë marrëveshjen e eksportit të grurit të mbështetur nga OKB-ja dhe do të diskutojnë “nevojen për një zgjidhje politike të këtij konflikti” si dhe situatën në termocentralin bërthamor Zaporizhzhia të kontrolluar nga Rusia në Lviv në Ukrainën perëndimore.

