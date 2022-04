Eksperti ushtarak: Javët e ardhme në Ukrainë do të jenë kritike

Pra, çfarë do të thotë vendimi i Putinit në Mariupol për teatrot e tjera të konfliktit në Ukrainë nëse Donbasi do të binte?

Gjithçka varet nga mënyra se si do të zhvillohet lufta në Donbas gjatë dy ose tre javëve të ardhshme, thotë eksperti ushtarak Justin Crump.

“Kjo është arsyeja pse kjo periudhë është kaq kritike, bazuar në këtë, ju ose do të shihni një paqe, një pauzë në konflikt, ose thjesht një luftë të zgjatur në vazhdim, dhe kjo varet natyrisht nga të dyja palët,” thotë ai.

Në fund të fundit do të varet se sa mirë do të bëjnë rusët kundër ukrainasve atje, shton ai; do të përcaktojë nëse Putini kënaqet me atë që ka në atë moment, nëse rusët mendojnë se kanë shkatërruar zemrën e ushtrisë ukrainase dhe kanë treguar se furnizimet e NATO-s nuk janë të mjaftueshme për t’i penguar, ata mund të vazhdojnë të vijnë dhe të marrin qytete si Kharkiv .

Ata kanë ende 22 grupe beteje në veri të Kievit në Bjellorusi, thotë Crump; ata po mbahen atje për një arsye, Rusia po i mban të hapura opsionet e saj për pjesën tjetër të vendit, por kjo mund të jetë shumë e vështirë nëse humbet shumë forca në Donbas, shton ai./albeu.com