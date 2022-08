Eksperti ushtarak: Ja çfarë do t’i bëjë NATO Vuçiçit nëse sulmon Kosovën

Ish-ushtaraku italian dhe eksperti i strategjisë së mbrojtjes së NATO-s, Thomas Theiner thotë se presidenti serb Aleksandar Vuçiç mbrëmë ka marrë një mesazh të qartë nga Aleanca, përmes një oficeri të Shtabit të Përgjithshëm të dielën në mbrëmje, përcjell Express.

“Mendoj se mbrëmjen e kaluar oficerët e Shtabit të Përgjithshëm të Serbisë i shpjeguan Presidentit Vuçiq se nëse ai urdhëron ta sulmojë Kosovën, avionët luftarakë të NATO-s do të shfaqen mbi forcat serbe brenda disa orësh dhe do të fillojnë t’i bombardojnë ato… dhe brenda 48 orëve Brigada Ajrore 173 e Ushtrisë Amerikane do të jetë ukur me avion në Aeroportin e Prishtinës dhe Brigada e Paratrofistëve të Ushtrisë Italiane “Folgore” ulet me avion në Aeroportin e Gjakovës (të cilin ushtria italiane e ndërtoi për këtë qëllim)”, shkroi Theiner.

Ai thotë se NATO ka 23 vjet që trajnohet për ta mbrojtur Kosovën në raste të tilla.

“Shkurt: NATO ka 23 vjet që planifikon dhe trajnohet për ta mbrojtur Kosovën; nëse serbët ndonjëherë shkojnë ta ballafaqojnë NATO-n”, shkruan ai, dhe thotë se kjo do të merrte fund “në ajër brenda pak orësh” dhe “në tokë brenda pak ditësh”.

In short: NATO has been planning and training to defend Kosovo for 23 years; if the Serb ever go all loco and invade NATO can overmatch them in the air within a few hours and on the ground within a few days.

And NATO made sure Serbia’s generals know this… but Vučić is a 🤡

4/4

— Thomas C. Theiner (@noclador) August 1, 2022