Eksperti italian tregon arsyet: Pse mafia shqiptare ka gjetur “parajsën” në Dubai

Në një intervistë për “Rai News” eksperti italian Vincenzo Musacchio ka rrëfyer arsyet se përse trafikantët dhe kriminelët, mes tyre edhe shumë shqiptarë kanë gjetur strehë në Dubai duke i shpëtuar drejtësisë. Ai ka folur edhe për investimet që bëjnë grupet kriminale në këtë vend dhe hapësirave ligjore që ua japin këtë mundësi. Nga drejtësia shqiptare ka disa persona në kërkim të fshehur në Dubai.

Intervista e plotë:

Profesor, a është e vërtetë që krimi i organizuar ndërkombëtar i investon të ardhurat e tij të paligjshme në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Të dhënat dhe studimet ekzistuese konfirmojnë se në vendin arab, shumë mafie të huaja bëjnë biznes dhe investojnë në ekonominë e tyre legale. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë një krim të organizuar autokton, por ka mafiozë italianë, me prezencë të vërtetuar nga arrestimet e shumta të Ndrangheta-s dhe Camorra-s, gjithashtu veprojnë grupe mafioze afgane, indiane, pakistaneze, turke, nigeriane dhe shqiptare. Të gjitha këto organizata pastrojnë paratë e tyre të pista dhe depërtojnë në ekonominë e tyre legale.

Ku e investojnë kapitalin e tyre?

Dobësia kryesore e vendit është tregu në rritje i pasurive të paluajtshme. Dubai, për shembull, është bërë strategjik për krimin e organizuar global. Aty mafia arrin të pastrojë paratë e pista duke i investuar, me shumë pak kufizime, në sektorin e ndërtimit. Kësaj i shtohet mundësia e gjerë e hapjes së kompanive “offshore” brenda enklavës ekonomike sipërmarrëse të vendit arab.

A i lehtësojnë këto kompani mafiozët në qëllimin e tyre kriminal?

Patjetër qe po. Emiratet përfaqësojnë sot një nga fushat kryesore të investimeve ekonomike dhe financiare në nivel ndërkontinental. Pavarësisht reformave të bëra për të frenuar këto fenomene kriminale, në vendin arab është ende e mundur të hapen kompani guaskë të afta të fshehin identitetin e pronarëve të vërtetë përmes emrave të parë. Ka edhe zona të tregtisë së lirë ku investimet janë të mundshme duke përdorur këtë lloj kompanie.

Pse mafiet investojnë dhe riciklojnë në Emiratet?

Sepse Emiratet e Bashkuara Arabe garantojnë fshehtësinë, besueshmërinë dhe mungesën e kontrolleve. Një ftesë dasme për mafiozët nga e gjithë bota. As nuk duhet të harrojmë se midis parajsave të ndryshme fiskale që ekzistojnë, është ajo që Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë një aleat strategjik ushtarak dhe një mburojë kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme. Prandaj, pak guxojnë të ushtrojnë mbi këtë komb ato lloj presionesh që janë kryer në Zvicër, Ishujt Virgin, Caymans dhe parajsa të tjera në det të hapur që garantonin kapitalin e fshehur dhe sekretin bankar.

Mund të na jepni një shembull se si funksionojnë klanet mafioze?

Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit i Qendrës për Studime të Avancuara të Mbrojtjes (CADS), ka verifikuar se si në Dubai është e mundur të blihen prona me vlerë miliona euro pa formalitete të veçanta tatimore dhe ligjore. Në vendin arab do të kishte prona me një vlerë prej rreth tridhjetë milionë eurosh të mbajtura drejtpërdrejt nga kompanitë, shpeshherë që nuk u atribuohen pronarëve të vërtetë. Të dhënat do të dilnin duke kryqëzuar transferimin e pasurive të paluajtshme. Mafiet që përdorin këto kompani guaskë shpesh fshehin të ardhurat kriminale duke falsifikuar gjithashtu dokumentet e kontabilitetit.

A është e vërtetë që ka shumë kriminelë italianë në vendin arab?

Raporti i fundit gjashtëmujor i DIA-s (Departamenti i Hetimit Anti-Mafia 2021) konfirmon se Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në veçanti Dubai dhe Abu Dhabi vazhdojnë të tërheqin jo vetëm kapital shumë të rëndësishëm për aktivitetet e pastrimit të parave, por edhe praninë e rrezikshme të elementëve të rëndësishëm të krimit të organizuar italian. Mafiet shfrytëzojnë çështjet kritike të vazhdueshme në lidhje me marrëdhëniet e bashkëpunimit hetimor dhe gjyqësor me Italinë. Dubai është gjithashtu një strehë e madhe për të arratisurit. Në Emirate, trafikantët e dyshuar të drogës të Camorra, Gaetano Schettino dhe Raffaele Imperiale, u arrestuan. Është Andrea Nocera, në telashe për një falimentim. Aty do të ishte edhe kunati i ish-liderit të An Gianfranco Fini, Giancarlo Tulliani, i akuzuar për pastrim parash, sipërmarrësi Alberico Cetti Serbelloni, akuzuar për evazion fiskal. Është edhe ish-deputeti i Reggio Amedeo Matacena, i dënuar përfundimisht për bashkëpunim me ‘Ndrangheta’.

Pse ka ende probleme të bashkëpunimit gjyqësor ndërmjet Italisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe?

Prej shumë vitesh çështja e marrëveshjeve të ekstradimit me Emiratet e Bashkuara Arabe ka qenë në tryezën e Ministrisë së Drejtësisë. Një nga të paktët që këmbënguli për vënien në fuqi të traktatit ishte Mario Michele Giarrusso ish M5S, duke i kërkuar disa herë Presidentit aktual të Senatit që të planifikonte dispozitën sa më shpejt të ishte e mundur. Deri më sot, gjithçka duket se është gati në letër. Rastet e vetme për të cilat drejtësia e Emirateve i jep këto ekstradime i atribuohen në thelb krimeve të vrasjes ose masakrës. Falimentimi dhe shoqatat kriminale të tipit mafioz nuk janë marrë realisht në konsideratë nga gjyqtarët vendas tani për tani./ Abcnews.al