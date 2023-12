Eksperti i sigurisë alarmon i shqetësuar: Vetëm 20 km larg kufirit me Kosovën, ja çka po përgatit Serbia me dy grupe të ndryshme

Eksperti i çështjeve të sigurisë Bedri Elezi, është shprehur i shqetësuar për situatën e sigurisë në Kosovë, pas deklaratës së sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, i cili i ka bërë thirrje Serbisë që të mos akumulojë ushtrinë serbe pranë kufirit me Kosovën.

Elezi për gazetën “Bota sot”, ka kërkuar nga ndërkombëtarët që të merren seriozisht me kërcënimet, që sipas tij, po vijnë nga Rusia, e cila dëshiron një konflikt të ri në Ballkan.

“Me shqetësim të thellë po i përcjellim zhvillimet e fundit, e sidomos pas deklarimeve të Sekretarit të NATO-s, i cili edhe një herë shprehi shqetësimet e tij në lidhje me situatën e sigurisë, për shkak të dyshimeve se ekziston rreziku i një konflikti të ri në Ballkan dhe krejt kjo një tentativë e Rusisë për destabilizimin e Ballkanit dhe në përgjithësi e situatës së sigurisë në Evropë, me qëllimin e vetëm për de fokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë, sidomos NATO-s, kështu që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të merren seriozisht me sigurinë e tyre nga kërcënimet që vijnë, se Rusia mund të përdorë aletatë e saj për destabilizimin e rajonit”, ka thënë eksperti për gazetën.