Eksperti i luftës: Rusia mund ta humbë betejën me Ukrainën, por rreziku bërthamor mbetet

Ekeperti i luftës Timothy Snyder është jashtëzakonisht i kualifikuar për të marrë në konsideratë situatën aktuale të Rusisë.

Në një artikull interesant për New York Times, profesori i historisë në Yale dhe që ka studiuar kontrollin e armëve bërthamore përpara se të kalonte në historinë e Evropës Lindore, Timothy Snyder, argumenton se “ajo që ka të ngjarë që beteja e fundit e Putin është sot duke u luftuar dhe humbur në Ukrainë”.

Ai vazhdon duke shpjeguar se perspektiva e shtyrë nga propagandistët rusë se fuqitë bërthamore nuk mund të humbasin kurrë luftërat “është një fantazi ahistorike”, duke përmendur fushatat e dështuara ushtarake të kryera nga Franca në Algjeri, SHBA në Vietnam dhe Izraeli në Liban, së bashku me paaftësinë e Britanisë për të ruajnë Perandorinë.

Profesor Snyder thotë se udhëheqësi rus thjesht do të ndryshojë termat e referencës nëse ata besojnë se po humbasin, duke shtuar se “përgatitjet retorike për humbjen janë bërë”.

“Pothuajse pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, do të jetë e lehtë për Vladimir Putin ta përcaktojë luftën në Ukrainë si një fitore strategjike,” shkruan ai.

“Meqenëse Kremlini pretendon se po lufton NATO-n, gjithçka që Putin duhet të thotë është se Rusia e ndaloi NATO-n të kalojë në Rusi”.

Megjithatë, ai paralajmëron se rreziqet mbeten.

“Duke marrë seriozisht shantazhin bërthamor, ne në fakt kemi rritur paparashikueshmërinë e përgjithshme të luftës bërthamore”, thotë ai.

“Nëse shantazhi bërthamor mundëson një fitore ruse, pasojat do të jenë jashtëzakonisht të tmerrshme. Nëse ndonjë vend me armë bërthamore mund të bëjë çfarë të dojë, atëherë ligji nuk do të thotë asgjë, asnjë rend ndërkombëtar nuk është i mundur dhe katastrofa na thërret në çdo hap.”

Ai thotë se vetëdija e Moskës se një sulm bërthamor do të siguronte disfatën e saj dhe se, për rrjedhojë, “rreziku më i madh i një veprimi bërthamor rus do të ishte ai që Moska do të fajësonte Ukrainën, siç është shkatërrimi i qëllimshëm i termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia. ”

Snyder përfundon se “kur rusët flasin për luftë bërthamore, përgjigja më e sigurt është të sigurohet disfata e tyre shumë konvencionale”./albeu.com