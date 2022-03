Eksperti i luftës: Mariupol ka shumë të ngjarë të bjerë menjëherë

Një tjetër vlerësim i luftimeve, këtë herë nga Jack Watling, bashkëpunëtor hulumtues për luftën tokësore në institutin e ekspertëve Royal United Services Institute.

Ai thotë se Irpin, në veri të Kievit, është nën kontrollin e Ukrainës edhe një herë dhe tregon pabarazinë në moral, pajisje dhe furnizim midis dy palëve.

Normalisht, marrja e një pike terreni kërkon trefishin e numrit të trupave kundërshtare dhe akoma më shumë në një mjedis urban, thotë ai.

“Kjo tregon se aty ku rusët nuk kanë artileri të rimbushur, ata janë vërtet të prekshëm për momentin,” thotë ai.

Watling thotë gjithashtu se ka shumë të ngjarë që Mariupol të bjerë “menjëherë”.

Forcat ruse më pas do të “fillojnë të mbështjellin” njësitë ukrainase në rajonin e Donbasit në lindje, thotë ai, i cili përfshin disa nga njësitë më të mira të Ukrainës që kanë luftuar më gjatë.

“Ata do të kenë mungesë municioni, do të jenë shumë të lodhur dhe kjo do të ishte një pengesë e madhe për ushtrinë ukrainase,” thotë ai.