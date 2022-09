Ekspertët pohojnë: Këto janë vitet më të mira për t’u martuar, atëherë shumica e martesave kanë sukses

Sipas ekspertëve Tom Griffiths dhe Brian Christian, martesa bëhet më së miri në moshën 26.

Interpretimi i tyre thotë se kur arrini 37 për qind të një qëllimi, ju keni arritur pikën perfekte për të ekzekutuar planin tuaj; dmth, nëse një person mesatar kërkon gjysmën e tij më të mirë midis moshës 18 dhe 40 vjeç, atëherë mosha ideale është 26 vjeç, sepse deri atëherë ka kaluar 37 për qind e kohës totale të kërkimit.

Sipas kësaj teorie, nëse jeni më i ri ose më i madh se 26 vjeç, do të ziheni shumë shpesh me partnerin tuaj dhe lidhja thjesht nuk do të funksionojë.

Sigurisht, rregulli 37 për qind nuk është i përsosur dhe nuk llogarit faktin se midis moshës 18 dhe 40 vjeç shijet tona mund të ndryshojnë dhe ne mund të fillojmë të kërkojmë diçka ndryshe, por këta ekspertë argumentojnë se marrëdhënia është më shumë. Ka të ngjarë të jetë afatgjatë nëse realizohet në moshën 26 vjeçare. /albeu.com/